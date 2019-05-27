В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
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«Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Песков, в случае с Керченским проливом «не применима конвенция по морскому праву 1982 года».
«Наш МИД уже детально это разъяснил», — добавил он.
Ранее Песков подчеркнул, что позиция российской стороны по инциденту в Керченском проливе остаётся неизменной.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.
Позднее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков.
Подробнее — в материале RT.