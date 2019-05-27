В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Короткая ссылка
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
  • © ФСБ РФ

«Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, в случае с Керченским проливом «не применима конвенция по морскому праву 1982 года».

«Наш МИД уже детально это разъяснил», — добавил он.

Ранее Песков подчеркнул, что позиция российской стороны по инциденту в Керченском проливе остаётся неизменной

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

Позднее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить