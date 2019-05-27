В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков

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Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
  • РИА Новости

По его словам, мнение Кремля в данном случае не может измениться.

«Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и (должен. — RT) состояться суд», — сказал Песков газете «Ведомости».

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом он не требует прекращать уголовное дело.

Кроме того, суд постановил, что стороны должны до 25 июня представить отчёты по данным событиям.

Украинский МИД назвал этот вердикт настоящей победой

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало последовательно отстаивать свою позицию.

Три корабля ВМС Украины были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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