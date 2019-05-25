МИД Украины прокомментировал решение трибунала по морякам

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного трибунала по морскому праву, занявшего сторону Киева по инциденту в Керченском проливе, является «победой».
МИД Украины прокомментировал решение трибунала по морякам
  • Reuters

«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и чёткое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — приводит её слова РИА Новости.

Зеркаль добавила, что Россия и Украина, согласно решению трибунала, должны в течение месяца представить отчёты по ситуации в Керченском проливе.

МИД России, комментируя решение трибунала, заявил, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе исключена. Также российская сторона отметила, что у арбитража нет юрисдикции рассматривать ситуацию в Керченском проливе.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

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