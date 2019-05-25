МИД России отреагировал на решение трибунала по морякам Украины

Министерство иностранных дел России, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву, исключило возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе.

МИД отметил, что трибунал огласил предписание временных мер по иску Украины, которые касаются «безответственной провокации» Киева в Керченском проливе. Указывается, что Россия не участвовала в слушаниях по временным мерам.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — заявили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что в ходе последующего арбитражного разбирательства российская сторона планирует последовательно отстаивать свою позицию. В МИД отметили, что у арбитража нет юрисдикции рассматривать указанную ситуацию в связи с упомянутыми выше обстоятельствами.

В ведомстве добавили, что Украина могла избежать возникновения ситуации в Керченском проливе, если бы соблюдала требования российского законодательства о судоходстве в этом районе. МИД призвал Киев «впредь действовать именно так».

Ранее трибунал потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.