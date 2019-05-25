МИД России отреагировал на решение трибунала по морякам Украины

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RT
Министерство иностранных дел России, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву, исключило возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе.
МИД России отреагировал на решение трибунала по морякам Украины
  • Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

МИД отметил, что трибунал огласил предписание временных мер по иску Украины, которые касаются «безответственной провокации» Киева в Керченском проливе. Указывается, что Россия не участвовала в слушаниях по временным мерам. 

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — заявили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что в ходе последующего арбитражного разбирательства российская сторона планирует последовательно отстаивать свою позицию. В МИД отметили, что у арбитража нет юрисдикции рассматривать указанную ситуацию в связи с упомянутыми выше обстоятельствами.

В ведомстве добавили, что Украина могла избежать возникновения ситуации в Керченском проливе, если бы соблюдала требования российского законодательства о судоходстве в этом районе. МИД призвал Киев «впредь действовать именно так». 

Ранее трибунал потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.

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