Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

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Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — заявил дипломат агентству «Укринформ».

Он назвал «историческим» решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

По словам Мельника, Украина теперь имеет право обратиться в МИД Германии с требованием повлиять на Москву.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — подчеркнул посол.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.

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