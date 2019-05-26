В Посольстве США в Киеве призвали Москву отпустить украинских моряков

Соединённые Штаты призывают Москву освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Об этом заявили в американском посольстве в Киеве.

«Мы призываем Россию выполнить постановление суда и немедленно освободить украинских моряков и суда», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее в НАТО заявили, что не видят «оправдания» применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, после того как незаконно пересекли границу России.





