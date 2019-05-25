В Германии поддержали решение трибунала ООН по украинским морякам

В МИД Германии призвали Россию прислушаться к решению Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

«Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию», — рассказали РИА Новости в немецком внешнеполитическом ведомстве.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.