Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков
  • Reuters

По его мнению, администрации Зеленского «следовало бы не ждать импульса от общества, а самой формировать повестку дня» по освобождению моряков. 

«Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить её добросовестности», — написал он. 

Ранее Зеленский заявил, что Россия в случае выполнения решения Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения украинских моряков «может сделать шаг к разблокированию переговоров».

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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