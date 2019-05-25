Зеленский: освобождение Россией моряков может стать шагом к переговорам

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в случае выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы, может «сделать шаг к разблокированию переговоров».
Зеленский: освобождение Россией моряков может стать шагом к переговорам
  • © Celestino Arce/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Facebook.

По его мнению, исполнение Россией решения трибунала «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной». 

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», — заявил он.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России, комментируя это заявление, исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить