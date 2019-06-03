В ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам
- РИА Новости
В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.
По словам собеседника агентства, уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка.
«Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение», — отметил чиновник.
Ранее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.