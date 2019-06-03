В ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам

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Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель европейских структур.
В ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам
  • РИА Новости

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы. 

По словам собеседника агентства, уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка.

«Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение», — отметил чиновник.

Ранее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.

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