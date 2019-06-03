В ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам

Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель европейских структур.

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.

По словам собеседника агентства, уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка.

«Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение», — отметил чиновник.

Ранее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.