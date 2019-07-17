В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков

Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что данный вопрос фигурировал в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и стоит на повестке дня.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским военным, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы.

В офисе Зеленского заявили, что их освобождение было ключевым вопросом переговоров глав государств.