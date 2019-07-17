Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам

Короткая ссылка
Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест шести задержанным в Керченском проливе украинским морякам на три месяца.
Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам
  • РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца — до 24 октября», — цитирует РИА Новости судью Елену Канаеву.

Судебное заседание было закрыто от публики по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда присутствовали родственники моряков, журналисты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы. По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить