Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
- РИА Новости
«И напоследок — про жёлтые браслеты «из клубов». На них — фамилии наших пленных моряков», — написал он в Facebook.
По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что ключевым вопросом его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков.
Следственное управление ФСБ просит продлить срок ареста военнослужащих, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.