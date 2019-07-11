В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным
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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским.
Отмечалось, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.