В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным

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Ключевым вопросом в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским.

Отмечалось, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.

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