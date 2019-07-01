В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

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В международных отношениях не существует ничего невозможного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
  • Reuters

«Путин абсолютно исполнен прагматизма в своём подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна», — сказал он.

Как отметил Песков, необходима «встреча ради результата».

По его словам, остаётся много знаков вопроса относительно подходов Киева к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договорённостей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

21 июня депутат Рады Михаил Поплавский отмечал, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным.

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