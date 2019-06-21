Депутат Рады заявил о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами», — сообщил Поплавский.

Он отметил, что «просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы».

«Потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — добавил депутат Рады.

Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече. Украинский лидер отметил, что затронул бы темы Донбасса и Крыма.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал это заявление.