Депутат Рады заявил о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами», — сообщил Поплавский.
Он отметил, что «просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы».
«Потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — добавил депутат Рады.
Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече. Украинский лидер отметил, что затронул бы темы Донбасса и Крыма.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал это заявление.