Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовала себя плохо, передаёт РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По словам фотографов, присутствовавших на мероприятии, Меркель «сильно дрожала всем телом».

Впоследствии канцлер сообщила, что её самочувствие улучшилось после того, как она выпила воды.

«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — поделилась Меркель.

Телеканал «112 Украина» вёл трансляцию с места проведения мероприятий.

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