В Совфеде оценили заявление Меркель об условии снятия санкций

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Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
В Совфеде оценили заявление Меркель об условии снятия санкций
  • Reuters

«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных — главное, что может восстановить мир в Донбассе. На сегодняшний день происходит обратная картина», — заявил Морозов.

По его словам, всё будет зависеть лишь от президента Украины Владимира Зеленского. В данный момент он не предпринимает никаких действий для разрешения конфликта в Донбассе. 

Сенатор также напомнил, что Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договорённостей.

«Зеленский должен для себя выработать дорожную карту, как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР. Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе», — отметил сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

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