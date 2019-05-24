Тимошенко выступила против проведения референдума о диалоге с Россией

Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

«Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией», — цитирует её Интерфакс-Украина.

21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Впоследствии украинский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли Киев проводить переговоры с Москвой.

При этом первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал новому главе государства налаживать диалог с Москвой.