В МИД Венгрии призвали обдумать целесообразность санкций против России
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«Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели — нанести ущерб российской экономике, а политические — создать условия для реализации минских договорённостей», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто отметил, что ни то, ни другое не произошло.
«Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет» — подытожил он.
В мае вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.