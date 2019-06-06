В МИД Венгрии призвали обдумать целесообразность санкций против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций. С таким заявлением он выступил в рамках ПМЭФ-2019.

«Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели — нанести ущерб российской экономике, а политические — создать условия для реализации минских договорённостей», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто отметил, что ни то, ни другое не произошло.

«Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет» — подытожил он.

В мае вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.