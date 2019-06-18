Меркель назвала условие снятия санкций с России
- Reuters
«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление Меркель сделала во время своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.
В мае лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.