Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление Меркель сделала во время своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.

В мае лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.