Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.

«Когда вы встретитесь с Путиным в первый раз, что вы ему скажете?» — задали вопрос журналисты.

«Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

По его словам, он надеется, что Крым «скоро вернётся».

«Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остаётся частью Украины», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить