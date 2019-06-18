Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.

«Когда вы встретитесь с Путиным в первый раз, что вы ему скажете?» — задали вопрос журналисты.

«Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

По его словам, он надеется, что Крым «скоро вернётся».

«Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остаётся частью Украины», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.