Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
«Когда вы встретитесь с Путиным в первый раз, что вы ему скажете?» — задали вопрос журналисты.
«Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.
По его словам, он надеется, что Крым «скоро вернётся».
«Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остаётся частью Украины», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.