В Раде прокомментировали заявление о стратегии по Крыму

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.
В Раде прокомментировали заявление о стратегии по Крыму
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
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Как считает Мураев, в Киеве идёт парламентская избирательная кампания, поэтому глава государства и абсолютное большинство партий в ней участвуют.

«Видно, что Крым снят с повестки дня в мире. Разговоры идут о Донбассе и про санкции, которые бьют по экономике. Я не думаю, что эти переговоры что-то решат. По 5 статье устава НАТО, страны с локальными конфликтами в альянс не берут», — сказал депутат.

По его словам, европейские чиновники не могут помочь в решении внутренних вопросов Украины.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.

В Крыму прокомментировали RT эти сообщения

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