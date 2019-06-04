Зеленский намерен обсудить с ЕС и НАТО вопрос возвращения Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут», —заявила она в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН).

Она подтвердила, что в ходе первого визита Зеленского в Брюссель 4—5 июня вопрос Крыма будет обсуждаться.

В администрации украинского президента также пояснили, что не хотели бы говорить о каком-либо решении по данной «чувствительной» теме до официального подтверждения информации.

Тем не менее, Мендель ещё раз подчеркнула неизменность позиции Украины относительно украинской принадлежности Крыма, которая подтверждается «исторически, дипломатически и политически».

Ранее Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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