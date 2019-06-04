В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
  • РИА Новости

«Все эти обсуждения — это... пустые слова, которые, кроме декларативных заявлений, ничего за собой не понесут... Не вернётся Крым в состав украинского государства, какую бы позицию европейские чиновники ни занимали... Нет никакой альтернативы тому, что Крым — часть Российской Федерации. Никогда этот вопрос с нашей стороны обсуждаться не будет», — заявил депутат.

Он отметил, что самих украинцев больше волнуют вопросы внутренней политики. 

«Если он (Зеленский. — RT) будет пытаться спекулировать крымским вопросом, как это делал Порошенко, то, безусловно, Зеленский зайдёт не только в политической тупик собственной карьеры, но и будет продолжать вести в тупик и в пропасть собственное государство», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе официального визита в Брюссель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить