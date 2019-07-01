В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Отвечая на вопрос в интервью изданию «Левый берег» о том, реальна ли встреча двух президентов, он заявил: «Конечно».

По его словам, если сравнивать «опыт Путина, длительность нахождения его при власти» с Зеленским, который «только знакомится с системой власти и априори является демократом», то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна.

«Никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы… Но заложников и военнопленных нужно освобождать», — приводит Liga.net слова Данилюка.

Он отметил, что переговоры происходят в конкретный момент времени и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент.

«Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций», — считает он.

Ранее украинский депутат Михаил Поплавский заявил, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным.

Глава МИД Украины Павел Климкин также не исключил, что встреча двух лидеров состоится в будущем.

27 июня Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков.