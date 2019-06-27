Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

«Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он.

26 июня Россия направила в том числе Украине ноту с указанием возможностей, которые украинская сторона может использовать для освобождения моряков.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.

Как подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова, в данном вопросе есть парадокс. Она указала на то, что Киев отказался обсуждать вопрос освобождения моряков и передачи кораблей.