Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков

Украина отказалась в принципе обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и передачи Киеву украинских кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые официально прописаны. Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чём парадокс», — цитирует РИА Новости дипломата.

По её словам, дальше могла бы начаться работа со стороны дипломатов и юристов.

«Они должны были и могли бы найти соответствующие формулировки и так далее», — отметила Захарова.

26 июня МИД России направил в Международный трибунал и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков.

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные российской стороной условия освобождения моряков.