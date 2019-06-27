Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков

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Украина отказалась в принципе обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и передачи Киеву украинских кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
  • РИА Новости

«Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые официально прописаны. Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чём парадокс», — цитирует РИА Новости дипломата.

По её словам, дальше могла бы начаться работа со стороны дипломатов и юристов.

«Они должны были и могли бы найти соответствующие формулировки и так далее», — отметила Захарова.

26 июня МИД России направил в Международный трибунал и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков. 

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные российской стороной условия освобождения моряков.

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