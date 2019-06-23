Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина состоится в будущем.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил Климкин в интервью украинскому «Пятому каналу».

Он также назвал первые зарубежные визиты Зеленского «разведкой боем».

Ранее депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.