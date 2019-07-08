Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

«А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: «Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский.

Видео с его обращением опубликовано на странице в Facebook.

«Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», — добавил украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается ни от каких дипломатических форматов.

«Мы предлагаем поговорить», — сказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. Российский лидер отметил, что украинцы ожидают от Зеленского конкретных шагов по достижению мира в Донбассе, а также решения других внутренних вопросов, в том числе определения статусов русского и украинского языков и недопущения «разгула неофашизма».

В июне на ПМЭФ Путин заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах не поступало.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, оценивая вероятность встречи Путина и Зеленского, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного.