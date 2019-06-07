Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

«Я не знаю этого человека. Я надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актёр... Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — сказал Путин.

Он добавил, что для того, чтобы играть, нужен талант, в том числе талант перевоплощения, а для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.

«Нужен опыт определённый, знания, нужно уметь найти главные проблемы... найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них... Объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений и, самое главное, иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что не говорит, что у Зеленского нет этих качеств, но пока он себя никак не проявил.

«Поживём — увидим», — добавил президент России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения переговоров российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.