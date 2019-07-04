Путин назвал условие для конструктивного диалога с Зеленским

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

«Да, это возможно, если Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания», — приводит РИА Новости заявление Путина в интервью газете Corriere della Seraна в ответ на вопрос, возможна ли разморозка отношений Киева и Москвы ради разрешения конфликта в Донбассе.

В частности, Путин напомнил об обещании Зеленского начать прямой диалог с представителями Луганской и Донецкой самопровозглашённых республик и отказаться по отношению к ним от понятия «сепаратисты».

Российский лидер отметил, что украинцы ожидают от Зеленского конкретных шагов по достижению мира в Донбассе, а также решения других внутренних вопросов, в том числе определение статусов русского и украинского языков и недопущение «разгула неофашизма».

«Киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Ранее Зеленский рассказал о чём спросит Путина при первой встрече.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, оценивая вероятность встречи Путина и Зеленского, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного.

При этом он отметил, что «встреча ради встречи», а не для результата, никому не нужна.

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