Путин поговорил с Зеленским по телефону
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении работы по указанным направлениям на уровне экспертов.
В сообщении пресс-службы отмечается, что во время беседы двух лидеров также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
Ранее Путин прокомментировал предложение Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
8 июля глава Украины предложил президенту России провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров.
В начале июля Путин заявил, что российская сторона будет готова к диалогу с Киевом, после того как Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.