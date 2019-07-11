Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении работы по указанным направлениям на уровне экспертов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что во время беседы двух лидеров также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Ранее Путин прокомментировал предложение Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

8 июля глава Украины предложил президенту России провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров.

В начале июля Путин заявил, что российская сторона будет готова к диалогу с Киевом, после того как Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.