Путин поговорил с Зеленским по телефону

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RT
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.
Путин поговорил с Зеленским по телефону
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении работы по указанным направлениям на уровне экспертов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что во время беседы двух лидеров также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Ранее Путин прокомментировал предложение Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

8 июля глава Украины предложил президенту России провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров. 

В начале июля Путин заявил, что российская сторона будет готова к диалогу с Киевом, после того как Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

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