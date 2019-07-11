Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата… Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь», — цитирует ТАСС главу государства.

Он отметил, что также «более или менее о чём-то» можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства на Украине и проведения там парламентских выборов.

«В третьих, я не знаю, как реагируют (на это приглашение. — RT) другие участники предложенного формата», — добавил Путин.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Зеленского не садиться за стол переговоров с Путиным без друзей и партнёров.

8 июля Зеленский предложил провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров. 

В МИД России, комментируя его слова, указали, что, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они сначала делаются по дипканалам, а не через Facebook.

Как подчёркивал Путин, российская сторона будет готова к диалогу с Киевом после того, как Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

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