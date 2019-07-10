Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров
- Reuters
Об этом он заявил в эфире программы «Прямо сейчас».
«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнёрами. На них нужно полагаться... Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это мегавосклицательный знак», — цитирует министра «Громадське».
Ранее Климкин назвал «три вещи», необходимые для системного противодействия России.