Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире программы «Прямо сейчас».

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнёрами. На них нужно полагаться... Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это мегавосклицательный знак», — цитирует министра «Громадське».

Ранее Климкин назвал «три вещи», необходимые для системного противодействия России.

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