Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
  • РИА Новости

«Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами минские договорённости», — сказал глава МИД.

8 июля Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

В Берлине и Лондоне прокомментировали инициативу украинского лидера. 

Как подчёркивали в Кремле, идея Зеленского встретиться в Минске будет рассмотрена

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