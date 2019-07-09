В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске

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Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США. Об этом заявили в правительстве ФРГ.
В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске
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«Мы приняли к сведению сообщения. В настоящее время у нас нет собственной информации в этой связи», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы кабмина Германии.

Ранее в МИД Великобритании положительно оценили инициативу Зеленского о встрече международной группы для обсуждения вариантов решения конфликта на востоке Украины.

8 июля Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал это предложение.

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