В Госдуме оценили предложение Зеленского провести переговоры

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

«В действиях Зеленского больше игры на публику, чем реальной дипломатии. Что ему мешало начать переговоры по всем важным для него вопросам, что называется, без галстуков и без иностранных наблюдателей? Ничего. Но шоу должно продолжаться. Судя по всему, это основной внешний и внутренний политический тезис сегодняшнего официального Киева», — считает депутат.

По его словам, российская сторона в ходе переговоров не станет обсуждать вопрос Крыма.

«Зеленский это знает, поэтому действует по принципу «если не можем вернуть Крым, то по крайней мере, покажем народу Украины зрелище», — заключил Бальбек.

Ранее Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

При этом, по словам украинского лидера, на переговорах должны присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.