В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам в Минске

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Инициатива президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске для обсуждения ситуации в Донбассе будет рассмотрена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам в Минске
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что Вашингтон, который Зеленский также приглашает на встречу, не является участником нормандского формата.

«Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сказал Песков.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в Минске, «чей Крым и кого нет в Донбассе».

«Компанию для разговора» он предложил следующую: российский и украинский лидеры, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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