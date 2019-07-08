В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам в Минске
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«Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он напомнил, что Вашингтон, который Зеленский также приглашает на встречу, не является участником нормандского формата.
«Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сказал Песков.
Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в Минске, «чей Крым и кого нет в Донбассе».
«Компанию для разговора» он предложил следующую: российский и украинский лидеры, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель.