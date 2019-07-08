Лукашенко поддерживает инициативу Зеленского по встрече в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов провести встречу лидеров России, Украины, Франции, Германии, Британии и США по вопросу Донбасса.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.