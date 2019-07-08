Белоруссия поддержала инициативу Зеленского по встрече в Минске

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Минск готов провести встречу лидеров России, Украины, Франции, Германии, Британии и США по вопросу Донбасса, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Белоруссия поддержала инициативу Зеленского по встрече в Минске
  • Reuters

«Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать», — цитирует министра Sputnik Беларусь. 

По словам Макея, белорусская сторона готова сделать всё возможное для того, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне, если будет достигнуто соответствующее взаимопонимание. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу и Крыму в Минске. 

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