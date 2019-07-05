Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.

«Нужно всё время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим. Мы посылаем сигналы. Говорим о том, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые. Мы готовы делать всё, что написано в Минских соглашениях. Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договорённостей для того, чтобы у нас наконец был мир», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что он не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. При этом Минские соглашения обязывают начать подобный диалог.

Как отмечал член Совета Федерации Игорь Морозов, в минских договорённостях Москва не упомянута как одна из сторон конфликта, а, напротив, является гарантом их выполнения. При этом реализация большинства пунктов находится в зоне ответственности Киева — это, в частности, прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений, проведение амнистии, восстановление социально-экономических связей, проведение конституционной реформы с децентрализацией.

В июне украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором обвинила нынешние власти страны в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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