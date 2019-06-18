«Киев не готов к конструктивному диалогу»: каковы шансы на урегулирование в Донбассе после встречи Меркель и Зеленского

Антироссийские санкции будут отменены только после достижения прогресса в выполнении Минских соглашений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, соответственно, у нее нет обязательств по выполнению минских договорённостей, напомнили в Совфеде. По мнению экспертов, вопрос об урегулировании на востоке Украины используется Западом, чтобы поддерживать санкционный режим. Аналитики считают, что последние действия Зеленского говорят о неготовности Киева к переговорам в нормандском формате.

Антироссийские санкции могут быть сняты в том случае, если будут выполнены Минские соглашения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пока не будет достигнут прогресс (в выполнении договорённостей. — RT), не могут быть сняты санкции», — приводит её слова ТАСС.

Зеленский также поддержал сохранение санкций против России.

«Это единственный бескровный путь возобновления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца… Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько зла принесла людям эта война», — сказал он.

Член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что в минских договорённостях Москва не упомянута как одна из сторон конфликта, а, напротив, является гарантом их выполнения. При этом реализация большинства пунктов находится в зоне ответственности Киева — это, в частности, прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений, проведение амнистии, восстановление социально-экономических связей, проведение конституционной реформы с децентрализацией.

Однако, как отметил Морозов, Украина не соблюдает эти обязательства.

«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных — главное, что может восстановить мир в Донбассе. На сегодняшний день происходит обратная картина, — сказал сенатор. — Зеленский должен для себя выработать «дорожную карту», как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР».

Так, глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что число обстрелов со стороны ВСУ после вступления Зеленского в должность президента Украины только увеличилось.

В России неоднократно призывали других участников переговоров в нормандском формате — Францию и Германию, а также США повлиять на позицию Киева и проконтролировать реализацию договорённостей.

«Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных Советом безопасности минских договорённостей по урегулированию ситуации в Донбассе», — сказал 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Санкции снимать не собираются»

Эксперты считают, что Запад использует минские договорённости, чтобы применять санкции против России. Текущее заявление Меркель связано со стремлением впоследствии продлить санкционный режим, допустил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Именно поэтому наши «западные партнёры» и говорят о том, что Россия должна выполнять Минские соглашения. Всё это происходит потому, что санкции они снимать не собираются. Во всяком случае те, кто делает такие заявления. Но все прекрасно понимают, что в данном вопросе от России ничего не зависит», — сказал он в беседе с RT.

Хотя европейские страны видят нарушения со стороны Киева, для них важнее противодействовать России, убеждён политолог Иван Мезюхо.

«Конечно, Европе известно, что Россия не является участником конфликта на востоке Украины. Европейский союз знает, что именно Киев обстреливает мирных жителей Донбасса. Им известны преступления украинской власти против населения. Политика главенствует над разумом», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Необходимо, чтобы созрели условия»

Отметим, что в ходе совместной пресс-конференции Меркель и Зеленский обозначили позиции своих стран по различным вопросам. Так, оба лидера высказались за скорое проведение переговоров в нормандском формате. Зеленский отметил, что для приближения этой встречи в июле пройдут консультации политдиректоров. В то же время президент Украины подчеркнул, что переговоры должны состояться после досрочных выборов в Раду, которые пройдут 21 июля.

Как уточнила Меркель, встреча советников глав государств состоится 12 июля. Она отметила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассчитывает на встречу в наиболее сжатые сроки.

«Мы — президент Макрон и я — готовы и ищем самой быстрой возможности», — заявила она.

Ранее президент Франции отметил, что встреча на высшем уровне должна состояться, однако для этого необходимо, чтобы она была «хорошо подготовлена».

В России также отмечали, что для встречи в июле на высшем уровне необходимо соблюдение определённых условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Украина должна обозначить готовность выполнять минские договорённости.

«Вместе с тем, для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — сказал он 31 мая.

При этом сам Зеленский отмечал, что Киев не готов вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.

По мнению Мезюхо, Зеленский не способен взять на себя обязательства по исполнению минских соглашений.

«Киев не готов к конструктивному диалогу в рамках нормандского формата. Владимир Зеленский не отвечает за свои слова и, более того, он не может гарантировать исполнение обязательств, которые лидер украинского государства может потенциально взять на себя в ходе нового раунда переговоров в рамках нормандского формата», — заключил политолог.

«Позиции диаметрально противоположные»

Зеленский также констатировал разницу в позициях Украины и Германии относительно российского газопровода «Северный поток — 2».

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными, — сказал он. — В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу».

Напомним, что Киев выступает против строительства газопровода, так как считает, что после ввода его в эксплуатацию Москва откажется от транзита газа через Украину. Контракт на поставки по этому маршруту истекает в начале 2020 года — тогда же должна начаться эксплуатация «Северного потока — 2».

Между тем в данном проекте заинтересованы европейские партнёры. В Германии неоднократно отмечали важность «Северного потока — 2», однако подчёркивали, что необходимо сохранить транзит через Украину. В ходе пресс-конференции об этом вновь заявила Ангела Меркель.

«Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение, — сказала она. — Президент Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В связи с этим «Северный поток — 2» и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом».

Зеленский же выразил мнение, что в скором времени Москва и Киев договорятся о транзите газа.

В Москве подчёркивали, что Россия готова сохранить транзит и после ввода в эксплуатацию нового газопровода. Однако для этого необходимо урегулировать юридические споры между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом», а также заключить контракт, который был бы выгоден обеим сторонам.