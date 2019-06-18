«Убытки придётся компенсировать»: Данию предупредили об ответственности за задержку реализации «Северного потока — 2»

Если действия Дании приведут к задержке реализации проекта «Северный поток — 2», то Копенгагену придётся компенсировать убытки, заявили в «Газпроме». Тем не менее в компании убеждены, что проект будет завершён в срок. Кроме того, руководство «Газпрома» прокомментировало переговоры о новых контрактах с Украиной на поставки и транзит топлива. Российская сторона готова заключить с Киевом взаимовыгодный контракт, а также мировое соглашение по прежним спорам. Однако, как подчеркнули в правлении российской компании, «Нафтогаз» пока отказывается пойти на такой шаг. Эксперты указывают, что и Копенгаген, и Киев могут находиться под внешним давлением, в частности своих американских партнёров, которые заинтересованы в дестабилизации европейского энергетического рынка.

Задержка реализации проекта «Северный поток — 2» со стороны Дании обернётся убытками, которые Копенгаген будет обязан возместить. Об этом заявил член правления «Газпрома» Сергей Кузнец.

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream (2 AG, оператор строительства газопровода. — RT) намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придётся компенсировать», — заявил Кузнец.

В «Газпроме» отметили, что в ближайшее время российская сторона проведёт консультации с датским энергетическим агентством. При этом в компании рассчитывают, что строящиеся газопроводы для поставок топлива в европейские страны — «Северный поток — 2», вторая нитка «Турецкого потока» и Eugal — будут завершены в срок, подчеркнула глава «Газпром экспорта», зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Я понимаю ваши опасения по графику ввода проектов, но пока их не разделяю, потому что на сегодняшний день все работы абсолютно идут в графике. Мы рассчитываем, что проекты будут запущены вовремя. Да, есть определённые сложности, но это те рабочие сложности, которыми возможно управлять на сегодняшний день», — отметила Бурмистрова.

«Пользуются формальной возможностью»

По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, неопределённая позиция Дании, которая до сих пор не согласовала заявки на прокладку газопровода, может быть связана с зависимостью от американских партнёров.

«Противники «Северного потока — 2» на Западе пытаются использовать Данию в своих интересах. Это американские власти и существенная часть евробюрократии, которая тоже на Данию давит. Они просто пользуются формальной возможностью Копенгагена затягивать выдачу разрешений», — сказал эксперт.

Как отмечает Митрахович, согласно международным нормам Копенгаген не имеет права отказать в прокладке трубы в своей исключительной экономической зоне, поэтому формально проблем возникнуть не должно.

«Дания очень долго тянет с этим согласованием под предлогом, что не готова то одна, то другая экологическая экспертиза. Хотя труба «Северного потока — 2» по первоначальному плану должна проходить рядом с «Северным потоком — 1», и с точки зрения экологии там ничего фундаментально не должно меняться», — подчеркнул он.

Аналитик также полагает, что Берлин, как наиболее заинтересованная сторона, может оказать давление на Данию для ускорения процесса.

«В парадигме дисбаланса»

Кроме того, в «Газпроме» рассказали о переговорном процессе с Украиной поводу новых соглашений на поставку и транзит газа. В компании подчеркнули, что решение вопроса о прокачке газа через территорию страны в Европу должен решаться в комплексе с вопросом о непосредственных поставках топлива Киеву.

«Мы существуем в парадигме дисбаланса​​​. Наши обязательства перед Украиной как бы существуют, но вопрос, собственно говоря: заинтересована ли Украина? — сказала Бурмистрова. — Сегодня ведь что де-факто происходит? Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта. И всех эта ситуация устраивает».

В связи с этим Бурмистрова призвала украинскую сторону перейти к «адекватному общению».

«Мы надеемся, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объёмов потребления по экономически привлекательным условиям», — сказала Бурмистрова.

Также она рассказала, что «Газпром» готов вернуться к переговорам с «чистого листа», то есть пойти на заключение мирового соглашения с «Нафтогазом Украины» на равноправных, честных условиях. При этом в компании констатируют, что пока «условия для такого обсуждения не складываются».

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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Москва готова продлить соглашения на взаимовыгодных условиях, но пока переговоры по этому вопросу не принесли результата. Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович заявил, что обсудит с российской стороной возможность проведения трёхстроронних переговоров с Киевом до сентября.

Отметим, что 18 июня украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказался за сохранение транзита российского газа через Украину.

«Сохранение транзита российского газа через Украину, его

аккумулирование в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что подходы Киева и Берлина к «Северному потоку — 2» «диаметрально разнятся».

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться о заключении нового соглашения и «никто не будет Украине выкручивать руки».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что позиция Киева по газовому вопросу со временем вряд ли поменяется.

«Вопрос не только в деятельности парламента на Украине, вопрос даже не в деятельности президента. Вопрос в отдельных персоналиях, которые сейчас стоят во главе «Нафтогаза»... Шансы, что сменившийся состав Рады, а с ним и сменившийся состав правительства смогут что-то сделать, крайне малы», — пояснил Фролов.

Как указывает аналитик, в данной ситуации не исключено внешнее давление на руководство «Нафтогаза».

«Нафтогаз», по сути, подчиняется внешним источникам власти, некому наблюдательному совету, который заседает в городе Лондоне… Глава «Нафтогаза» выполняет одну-единственную функцию — он разжигает газовый конфликт между Россией и Украиной, создавая предпосылки для крупного газового кризиса», — заключил эксперт.