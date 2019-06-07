Миллер оценил сроки строительства участка «Северного потока — 2» в Дании

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Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.
Миллер оценил сроки строительства участка «Северного потока — 2» в Дании
  • © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе — это максимум пять недель работы», — цитирует РИА Новости Миллера.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что строители газопровода «Северный поток — 2» уложили 1391 км труб по дну Балтийского моря.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

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