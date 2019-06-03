«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили почти на 60%

В компании «Газпром» заявили, что строители газопровода «Северный поток — 2» уложили 1391 км труб по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости», — говорится в заявлении.

В мае сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» был построен на 52,6%, по дну Балтийского моря было уложено 1290 км труб.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.