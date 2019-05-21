«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 52,6%

В компании «Газпром» заявили, что строители газопровода «Северный поток — 2» уложили 1 тыс. 290 км труб по дну Балтийского моря.

«В настоящее время в Балтийском море уложено 1 тыс. 290 км газопровода — 52,6% от его протяжённости», — указывается в заявлении компании.

В апреле сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 40%, по дну Балтийского моря уложено 978 км труб.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.