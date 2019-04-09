Газопровод «Северный поток — 2» построили на 40%

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 40%, по дну Балтийского моря уложено 978 км труб. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».

Как передаёт РИА Новости, в Санкт-Петербурге в рамках форума «Арктика — территория диалога» состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Франции в России Сильви Берманн.

«Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечено, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяжённости газопровода», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в газовой сфере, в том числе поставки газа.

1 апреля в «Газпроме» заявляли, что «Северный поток — 2» построен на 37%.