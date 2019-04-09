Газопровод «Северный поток — 2» построили на 40%

Короткая ссылка
Газопровод «Северный поток — 2» построен на 40%, по дну Балтийского моря уложено 978 км труб. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 40%
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в Санкт-Петербурге в рамках форума «Арктика — территория диалога» состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Франции в России Сильви Берманн.

«Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечено, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяжённости газопровода», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в газовой сфере, в том числе поставки газа.

1 апреля в «Газпроме» заявляли, что «Северный поток — 2» построен на 37%

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить