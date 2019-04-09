Газопровод «Северный поток — 2» построили на 40%
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в Санкт-Петербурге в рамках форума «Арктика — территория диалога» состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Франции в России Сильви Берманн.
«Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечено, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяжённости газопровода», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили сотрудничество в газовой сфере, в том числе поставки газа.
1 апреля в «Газпроме» заявляли, что «Северный поток — 2» построен на 37%.