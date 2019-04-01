«Северный поток — 2» построили на 37%

Газопровод «Северный поток — 2» на текущий момент построен на 37%, «Газпром» уложил около 915 км труб по дну Балтийского моря. Об этом сообщили в компании.

«В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено 915 км труб газопровода «Северный поток — 2» — порядка 37% от общей протяжённости в двухниточном исполнении», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании подчеркнули, что «укладка морской части газопровода «Северный поток — 2» ведётся строго в соответствии с графиком».

27 марта в «Нафтогазе» заявили, что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».

Позднее в Nord Stream 2 AG сообщили, что в Дании не отклоняли ни одну из двух заявок компании на получение разрешения на строительство трубопровода.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН сообщения о позиции Дании по проекту газопровода.