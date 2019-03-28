Эксперт прокомментировал сообщения о позиции Дании по «Северному потоку — 2»

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».

«Конечно, тяжело оценивать, потому что на Данию сейчас будет давить очень много разных сил. С одной стороны, европейцы, которые принципиально поддерживают строительство, с другой стороны, Америка и восточноевропейские страны, которые категорически не поддерживают», — заявил он.

По его мнению, Дания с учётом всех замечаний всё-таки даст своё согласие на то, чтобы газопровод прошёл через их территориальные воды.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали заявление украинского «Нафтогаза», что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.